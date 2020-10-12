BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK

Erken emekli olma fırsatını yakalayabilmek için kadınlar ve erkekler farklı durumlardan faydalanabilirler. Bunlardan birisi kadınlar için doğum ve bebektir. Erkekler için askerlik görevi yer edinmektedir. Doğum için kadın çalışanlar 3 çocuğa kadar borçlanma olanaklarına sahipler. 2160 gün yani 6 sene çalışabilen kadınlar 3 çocuğu olması durumunda daha erken emekli olma hakkına sahipler. Aynı kural erkeklerde askerlik görevini yerine getirmiş olan vatandaşlar içinde en az bir yaş daha önce emekli olma hakkını sağlamakta.

SGK'nın yapmış olduğu bildiriye göre 23 Aralık 1970 doğumlu olan ve Kasım 1993 tarihinde askere giden bir birey 1 Şubat 1996 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysa ve 6000 gün sigortacılık zamanı bulunduruyorsa askerlik borçlanması yapamazsa 23.12.2026 tarihinde emekli olma durumu sağlanacaktır.