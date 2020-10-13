İŞSİZLİK MAAŞININ MİKTARI NE KADARDIR?

İşsizlik maaşının miktarının belirlenmesinde sigortalı işsizin hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son dört aylık geliri üzerinden hesaplama yapılır. Buna göre; işsizlik maaşı günlük ortalama brüt kazancın %40'ı kadardır. Aynı şekilde verilecek olan işsizlik maaşı asgari ücretin %80'ini geçemez.

Son 4 ay asgari ücret ile çalışan; 1.168,27 TL

Son 4 ay 3.500 TL ücret ile çalışan; 1.389,37 TL

Son 4 ay 6.000 TL ücret ile çalışan; 2.336,53 TL

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI ADAYLARI NASIL SEÇİLECEK?

İŞKUR'a online ya da Alo 170 hattı üzerinden başvuruda bulunacak adayların seçimi için şu üç kriter uygulanacak:

Noter kurası,

Liste,

Yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste.

İŞKUR ÇEVRE TEMİZLİK GÖREVLİSİ TYP ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

Günlük 7.5 saat çalışacak olan TYP programı kapsamında istihdam edilecek adaylar, 177 gün boyunca haftada 45 saat olacak şekilde çalışacak.

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMA

İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.

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