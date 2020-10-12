Milyonlarca emekliyi ilgilendiren güzel haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk; emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirildiğini dile getirdi. Emeklilerin refah seviyelerinin artırılması için çalıştıklarını bildiren Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. İşte ilgili son dakika haberleri....
Emeklilere 1.000 lira ikramiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilere verdiği müjdenin kanunlaştığına ve en düşük emekli aylığının 1.500 liraya yükseltildiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödendiğini de hatırlattı.
"6 dini bayramımızda emeklilerimize 64.2 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik"
Bakan Selçuk, "Bu kapsamda 2018 yılının Ramazan Bayramı'nda emeklilerimize ilk bayram ikramiyesini ödedik. 6 dini bayramımızda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liraya ulaştı." dedi.
"Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
Emeklilerin refah seviyelerinin artırılması için çalıştıklarını bildiren Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.
Emekliye 2.550 TL! Promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor?
3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ve aylığı yeni bağlananlara banka promosyonu fırsatı sürüyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, kampanyalar da hızlandı. Emeklilere 2 bin 550 liraya kadar nakti imkanı var.
Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.
KİM, NE ÖDÜYOR?
AKBANK: 500, 625, 750 lira.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda toplam 1.800 lira veriyor.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.
ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.
TEB: Maaşını taşıyıp 2 otomatik fatura talimatı verenlere 800, 1.000, 1.200 lira veriyor.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.