Emeklilerin Ocak zammı için yol yarılandı. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 oldu. Kesin oran için 3 veri kaldı. Ancak ipuçları da var.. Devlet kurumlarında çalışan ve memur emeklisi olan vatandaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 net zam alacaklar. Bunun yanında son 6 aylık enflasyon oranlarının yüzde 4'ün üzerinde olması durumunda ise maaşlara o farkta yansıtılacak. Peki Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı enflasyon hedefleri kapsamında 2021 yılı Ocak ayında maaşlar ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
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EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Emekli maaşlarına yönelik gerçekleştirilecek zam oranları memurlar ve işçiler için değişiyor. Devlet kurumlarında çalışan ve memur emeklisi olan vatandaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 net zam alacaklar. Bunun yanında son 6 aylık enflasyon oranlarının yüzde 4'ün üzerinde olması durumunda ise maaşlara o farkta yansıtılacak.
Özel sektörde çalışan ve 4/A statüsünde yer alan emekliler için ise enflasyon oranları daha önemli. Zira bu çalışanlar için net maaş zam oranı bulunmuyor. Enflasyon oranları yüzde kaç olursa o oranda doğrudan zam uygulanıyor.
EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARINA DAİR İLK VERİ AÇIKLANDI
Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 2020 yıl sonu enflasyon oranlarına dair hedefler açıklandı. Bakan Albayrak 2020 yılı sonunda enflasyon oranlarının yüzde 10.50 olacağını öngördü.
Eğer bu hedef gerçekleşirse 2020 yıl geneli enflasyon oranı yüzde 10.50 olacak Yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon oranları yüzde 5.75 olmuştı.. Maaşları etkileyecek olan son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 4.75 olacak.
FARK EŞİĞİ YÜZDE 4
Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise hakem kurulu kararı kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak.
Yüzde 4'ü aşan kısım, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.
TÜİK AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 0.97 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
Yani Ocak zammı için yol yarılandı. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 olarak görünüyor.
Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.
2 TAHMİN VAR
ZAM oranları için ipuçları da var. Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 4.49 olacak.
Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.49, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 zam alacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı beklenti anketine göre ise zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 5.4, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 4.4 olabilecek.