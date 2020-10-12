Çift emekli maaşı alınır mı? Yaşamını yitiren anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Hem eşten hem de anne ve babadan ayrı ayrı maaş almak mümkün mü? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemiyle emeklilere ve ihtiyaç sahiplerine pek çok destek sağlanıyor. Bu destekler pek bilinmese de faydalanması çok kolay oluyor. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar ek ödemeler veya yardımlar alabiliyor. SGK-SSK ve Bağkur emeklisi olanlar çift maaş alabiliyor. Ancak bunu sağlamak için kritik tarih 1 Ekim 2008 olarak belirlendi. Bu tarihi kapsayan değişiklik nedeniyle bazı vatandaşlar bu imkandan faydalanamıyor. Ancak bu tarihin öncesini kapsayan kişiler iki emekli maaşı birden alabiliyor. İşte ilgili son dakika haberleri....
EMEKLİ MAAŞLARI İLE ALAKALI PEK BİLİNMEYEN DURUM
Vefat eden yakınlarından emekli aylığı alan vatandaşlar için ise pek bilinmeyen bir husus var. Emekli vatandaş hangi sigorta kurumuna tabi olursa olsun vefat eden eşinden ikinci bir emekli aylığı alabiliyor. Ancak burada da aylık alınan kurumun farklı olması gerekiyor.
Örneğin Bağ-Kur emeklisi bir vatandaş vefat eden eşinin SSK emeklisi olması durumunda eşinin emekli maaşının yüzde 50'sini kendisine dul aylığı olarak bağlatabiliyor. Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin maaşlarından verilecek olan dul aylığı ise yüzde 75 oranında oluyor.
İKİ EMEKLİ MAAŞINI BİRDEN NASIL ALABİLİRSİNİZ
İki emekli aylığı alma durumu Türkiye'de pek bilinmeyen bir durum olduğu için çok sayıda vatandaş bu imkandan yararlanamıyor. Gerekli bilgileri aldıktan sonra durumları uyan vatandaşlar başvurularını yaparak iki emekli maaşını birden alabiliyorlar.
SGK'DAN ÇİFT MAAŞ ALABİLECEK VATANDAŞLAR İÇİN ŞARTLAR
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler sigortalı olan kişinin prim türüne göre belirleniyor. Burada kişinin SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığ'na bağlı olması hem bağlanacak maaş türü hemde ikinci maaş ödemeleri için önemli etmen.
Peki Çift Maaş Nasıl Alınır?
SGK'dan dul maaşı alan vatandaşlar çift hatta 3 maaş ödemesi alabilirler.
Çift maaş yada 3'lü maaş ödemeleri için kişi SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığı'na bağlı maaşları ayrı ayrı alabilir. Bir örnek veremk gerekirse kişinin vefat eden eşi SSK'lı, annesi veya babası Bağkur'lu olması durumunda hem yetim hem dul maaşını aynı anda alabilir. Kendisi de emekli sandığına bağlı ise üç maaş birden alınabilir.
1 EKİM 2008 ÖNEMLİ TARİH
Eş ve anne-babadan biri 1 Ekim 2008'den önce diğeri 1 Ekim 2008'den sonra ölmüşse yine iki maaş var. Eğer, iki ölüm de 1 Ekim 2008'den sonra ise sadece bir maaş ödenir.
Ancak ölümlerin ikisi de 1 Ekim 2008 sonrası olsa bile sigorta statüsü farklı olması koşuluyla istisnai olarak memur kızı veya memur eşi iki maaş alabilmekte.
ÖLÜM TARİHİNİN ÖNEMİ YOK
Örnek verecek olursak eşi memur emeklisi, babası SSK veya BAĞ-KUR emeklisi olan kadınlar için eşin ve babanın ölüm tarihinin önemi yok. Her halde iki maaş alma hakları var.
EMEKLİ AYLIĞI KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
4A, 4B ya da 4c emeklilerinin kolaylıkla sorgulama yapabilmesi için e-devlet Kapısını kullanmaları yeterlidir. İşte bu sorgulama esnasında izlemeniz gereken adımlar.
– Öncelikle e-devlet kapısında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu girin.
– Ardından hizmetler bölümünden hangi sigorta tipinden emekli olduysanız onun kesinti sorgulama hizmetini bulup sorgulamaya başlayabilirsiniz.
Size kolaylık sağlaması adına bu sayfaların linkleri;4A (SSK): https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-kesintileri4B (Bağ-Kur): https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-ayligi-kesintileri4C (Emekli Sandığı): https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-kesintileriBu linklerden birine bastıktan sonra gerçekleştirmeniz gereken işlemler aynı.
– Eğer e-devlet kapısına kısa bir süre önce giriş yaptıysanız hemen sorgulama sayfasına girecekseniz. Ancak giriş yapmadıysanız önce kimlik doğrulama (giriş yapma) sayfasına yönlendirileceksiniz.
– Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.– E-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.
– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.