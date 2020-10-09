ÇANKAYA BELEDİYESİ YÜZDE 100 ZAM YAPTI

Çankaya Belediyesi, İmar A.Ş. ile Belde Ltd. Şti. işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmeleri Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlendi ve çok sayıda işçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşmede imzalar atıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen taşeron işçiler için imzalanan sözleşmeye ilişkin bir konuşma yaparak şu ifadeleri kullandı. "Çankaya Belediyesi ailesiyiz. Her çalışanım, işçim, memurum, emekçim benim kardeşimdir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu belediyede işçinin, emekçinin hakkının teminatı olacağıma söz vermiştim sözümü de tutuyorum. Belediye kadrolarına geçen taşeron işçilerimizin toplu sözleşmeden yararlanma hakları kısıtlanmıştı. Bu sözleşme ile hem kısıtlamaları kaldırdık hem de bu işçilerin ücretlerinde yüzde 100 artış sağladık"