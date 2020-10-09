Savunmada dev ortaklık! İki ülke kritik projeleri hayata geçirecek

AKINCI'NIN MOTORU ORTAK ÜRETİLEBİLİR

Bayraktar tarafından üretilen AKINCI İHA'nın Ukrayna yapımı AI-450T turboporp motor kullandığını ifade eden Küçük, "Baykar ve Ivchenko-Progress bu işbirliğinden yola çıkarak ortak motor üretmek amacıyla Blacksea Shield ortak bir şirket kurdu. Sonuç olarak; bu noktada iki ülke işbirliği için teknik zeminde çok güzel potansiyeller olmakla birlikte aşılması gereken de kritik problemler yer alıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ise bu konuda potansiyel işbirliklerini dikkatle takip ediyor." diye konuştu.

UKRAYNA'NIN S-125 BATARYASI TESLİMATI

"Ukrayna, S-125 bataryası teslim ettiklerini açıkladı. Bu nasıl bir sistem? Türkiye'ye ne gibi avantajlar sağlar?" sorusuna yanıt veren Küçük şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öncelikle Ukrayna tarafından gelen açıklamada ifadenin Türk Silahlı Kuvvetleri olarak belirtilmediği ve Türk müşteri dendiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Bu da –böyle bir alım gerçekleşmişse- bizim önümüze birden fazla senaryo çıkarıyor:

Bu sistem deneysel amaçla bir projede tersine mühendislik, deneme veya test amaçlı.

- Konya'da bulunan Türk Hava Kuvvetleri'nin hasım hava savunma sistemlerine karşı harekat tarzı geliştirmesi, pilot eğitimi, tatbikat vs. için kullandığı EHTES (Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası) sahasına konuşlandırmak amaçlı

- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki unsurlarına yönelik hava savunma görevlerinde kullanılmak amaçlı

- Türkiye'nin fiili olarak bulunduğu çeşitli sahalarda farklı dost unsurların hava savunmasının yapılması amaçlı

Bu noktada şahsen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle yurt içinde aktif olarak kendi unsurlarına yönelik hava savunma görevinde kullanılmak üzere bu sistemi temin ettiğini düşünmüyorum. Bunun başlıca sebebi; 1960'lı yıllarda tasarlanan S-125 Pechora hava savunma sisteminin modernize edilmiş dahi olsa günümüz harp ortamı için gerekli caydırıcılığı ve etkinliği sağlamaktan uzak olması. Ayrıca sistemin mimari olarak güncel TSK hava savunma mimarisi ile uyumlu olmadığı ve eski bir sistemin bu mimariyeentegre edilmek için çaba sarf etmenin mantıklı olmadığını da unutmamak gerekiyor."

GEZGİN FÜZESİNE UKRAYNA MOTORU MU KULLANILACAK?

Ukrayna medyası geçtiğimiz günlerde Gezgin Seyir Füzesi projesinde Ukrayna yapımı Al-35 turbojet moturunun kullanılacağını öne sürdü. Bu iddialara ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini söyleyen Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ukrayna'dan Al-35 temini noktasında değerlendirme yapmadan önce motorun performans değerlerine bakmak gerekiyor. Mevzubahis motorun performans verilerine yönelik ise güvenilir kaynak bulunmuyor. Ayrıca daha önce bu motorun SOM seyir füzesinin yerli motoru geliştirilinceye kadar Fransız TR-40 motoruna alternatif olarak değerlendirildiği de belirtilmişti. Açıkçası Al-35 konusundaki veriler sağlıklı olmadığı için tahminler de sağlıklı olmayacaktır.