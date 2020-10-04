YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI

Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde. Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.