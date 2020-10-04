900 bin taşeron işçinin takip ettiği gelişmelerde ise en önemli iki husus toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için tarih ve mali haklar olarak öne çıkıyor. Taşeron işçilerin temsil edecek olan yetkili sendika ile hükümet adına Çalışma Bakanlığı arasında yapılacak görüşmeler sonunda yeni mali haklar ve yeni sosyal haklar netlik kazanacak. Bu haklar bir sonraki TİS görüşmelerine kadar kalıcı olacak.
TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLEDİĞİ KRİTİK TARİH
Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda tüm mali ve ekonomik haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde tarih belli değil. Ancak taşeron işçilerin takip edebilecekleri bir süreç bulunuyor.
Bu süreç kapsamında öncelikle taşeron işçiler için daha önceki açıklanan mali ve sosyal haklar sözleşmesi sona erecek. Bu sözleşme sona ermesi için son tarih 31 Ekim. Bunun ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Ardından ise toplu iş sözleşmeleri yapılacak.
Bu çerçevde Ekim ve Kasım ayının ilk döneminde toplu iş sözleşmelerinde detaylar belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI
Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde. Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.