Taşerona 1000 TL seyyanen zam, yüzdelik dilim, tayin hakkı ne oldu?

BİNLERCE KİŞİYE PART TİME ÇALIŞMA

Yeni sürüm istihdam paketi ile özel sektörde binlerce kişiye part time iş imkanının sağlanacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı kalktığında, örneğin kadınların bir bölümü örneğin yarı zamanlı çalışmak istiyor. Tabii siyaseten hangi maddelerin olacağına önümüzdeki günlerde karar verilecek" dedi.

TAŞERON AÇIKLAMASI

Taşeron işçi iken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya geçen 4/d işçiler için kararname hükümlerinin uygulanmaması yönünde Hak İş 'ten gelen taleplere de değinen Bakan Selçuk işkolu tartışmasına son noktayı koydu ve şunları söyledi:

"Zaten o kararname mayısta yürürlüğe girdi. Sendikalar da o zaman bir şey söylemedi, kısmen uygulamaya girdi. Şimdi niye kamuda uygulanmasın, bizim öyle bir beklentimiz yok"