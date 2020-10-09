Son dakika: Restoranlarda yeni dönem başlıyor! Tamamen temassız sistem...

MUTFAKLAR ORTAK OLACAK

Bir yandan da eve servis hizmetlerinin lüks restoranları da içine aldığını dile getiren Demirer, dolayısıyla bu alana girmeyen bir segment kalmadığını, pandeminin buna mecbur bıraktığını söyledi.

Ortaya çıkan durum nedeniyle dünyada 'ghost kitchen' denen ortak mutfak kullanımı sisteminin ortaya çıktığını belirten Demirer, şunları anlattı: "Bildiğiniz tüm iyi restoranlar sipariş verdiğinizde ortak bir mutfağı kullanıyor ama siz bunu bilmiyorsunuz. Bu şekilde markalar maliyetleri ortak paylaşıp tüketiciye de daha uyguna menü ulaştırıyor. Yakında bunları da konuşacağız."