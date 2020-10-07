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    • 24.11.2020 17:37
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    4D'li lerine 4. ilave leri ne an?

    Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçiler corona virüs ile mücadele sürecinde aktif olarak çalışmalarına devam ediyorlar. 2020 yılı lerinin ilk üç taksitinin yatırılmasıyla birlikte leri yılın son ödeme tarihini merak etmeye başladı.

    takvim.com.tr
    O gün geliyor! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri

    Taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4. tediye ödemelerinin tarihi on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Çoğu hastanelerde, kurumların temizlik personeli kadrosunda veya bu tür pozisyonlarda çalışan taşeron işçiler ikinci tediye ikramiye ile ilgili sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyorlar.

    TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.

    HER YIL DÖRT TAKSİTLE ÖDENİYOR

    Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti 22 Mayıs'ta ve üçüncü taksiti ise 27 Temmuz'da ödendi.

    Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.

    TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
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    Haberler Ekonomi 4D'li taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?