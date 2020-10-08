KREDİ KARTI BORCUNU 60 AY İLE YAPILANDIRMAK

60 ay vade ile kredi kartı borcunu taksitlendirmek için birden fazla borcun tek hesapla yapılandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda kredi kartı borcuna ek konut veya ihtiyaç kredisi borcu gibi ikinci bir borcun varlığı gerekmektedir. Sadece kredi kartı borcunun yapılandırılmasının 60 ay vade ile yapılması mümkün değildir.

Birden fazla kredi ve kredi kartı borcunun tek hesapta birleştirilmesi durumunda yeni kredi açılışı yapılmaktadır. Bu kredi açılışında yeni faiz oranları ve aylık ödeme planları uygulanır. Bundan dolayı mevcut faizin üzerinde bir faiz oranı ile karşılaşılabilir. Çünkü mevcut durumda bir ödeme gecikmesi söz konusudur ve ödeme gecikmesi durumunda bankalar, yasal sınırda faiz kullanma hakkına sahiptir. Kredi kartı yapılandırmasını, diğer kredi borçlarını hesap içerisine karıştırmadan yaptırmak tavsiye edilir. Böylelikle yasal üst sınırda bulunan faizlerden kurtulmuş olunur.