Ev sahibi olan pek çok vatandaş emlak vergisi hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Oysa herkes emlak vergisi ödemek zorunda değil. Ödeme yapan vatandaşlar ise 5 yıl içerisinde belediyelere başvuru yaptıkları takdirde paralarını iade alabiliyorlar.
Vergi ödemesinden muaf olanlar
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisinden muaf tutuluyor. Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor.
Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor. 200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.
Ancak vergi iadesi sadece Türkiye'de olanlar için geçerli yurt dışından emekli olanlar vergi ödemesi yapmak zorunda.
Vergi iadesi nasıl alınır?
Vergi ödemesinden muaf olduğu halde ödeme yapan vatandaşlar, belediyelere müracaat ederek 5 yıla kadar para iadesi alabilirler.
Yeni emekliler bir sonraki yıl vergi ödemiyor
Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler. Yani 2019 yılı içinde emekli olanlar 2020 yılında emlak vergisi ödemeyecek
Evi olup kirada oturanlar
Evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız vergiden muaf olmahakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.
Ölüm maaşı alanlar vergi ödemiyor
Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor.Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.
KAYNAK: Gazetevatan