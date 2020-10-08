Bugüne kadar bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pandemisiyle ekonomi alanında mücadele kapsamında bazı kararlar alınmıştı. Bu kararlar birisi de işten çıkarma yasağıydı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin uygulaması gereken işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı, ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.