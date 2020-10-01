Yeni yılın ilk ayında kazançlar artacak. Emekliler bu yıl pek çok kazanç elde ederken, gözünü Ocak ayına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve yüzde 4'ü aşan enflasyon oranı kadar fark verilecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 5.4, memurların, memur emeklilerinin, yaşlıların ve engellilerin artışının ise yüzde 4.4 olabileceğini ortaya koydu. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
TÜFE TAHMİNİ % 10.5
Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 enflasyonu yüzde 10.5 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.49 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.49, memur emeklilerininki yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49 yükselecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
EN düşük esnaf emeklisi aylığı bu tahmine göre bin 886 liradan bin 971 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.
● EMEKLİYE EN AZ 1.988 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.
● MEMURA EN AZ 3.882 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.
● 527 TL AİLE YARDIMI: Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.
● DOKTORA 2.741 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 96 liraya ulaşacak.
● YAŞLIYA 742 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.
● ENGELLİYE 592-889 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.
● EVDE BAKIMA 1.612 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.
EMEKLİLER İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Emekli vatandaşların maaşlarına son yıllarda üst üste düzenlemeler yapıldı. Emekli aylığı olan vatandaşların ekonomik durumlarını rahatlatmak adına atılan ilk adım geçtiğimiz yıllarda emekli maaşlarının en az 1000 TL'ye yükseltilmesi oldu. Bu adımın hemen ardından gelen ikinci adım ise emeklilere her dini bayram öncesi 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi oldu.
Koronavirüs salgınının etkilerinin artırdığı dönemlerde emekli vatandaşların maaşlarına yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte emekli maaşları en az 1500 TL seviyesine yükseltildi. Bu düzenlemelerin esas amacı emeklilerin ekonomik gücünün artırılmaya çalışılması.
Emekli Maaşlarında İntibak Düzenlemesi
Bilindiği üzere, Türkiye'de emeklilerin maaş hesaplamasında üç farklı yöntem uygulanıyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Bu oranı, 2000 ila 2008 Eylül tarihleri arası takip ediyor. Bu kapsamda emekli maaşı hesaplanmasında en düşük aylık bağlama oranı ise 2008 yılının Ekim ayından sonrası çalışmalar için uygulanıyor. Bu bağlamda ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, bilakis asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Mevcut durumda intibak yasası ile bu karışık emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündeme taşındı.
Yeni Sistemde Maaşlar Artacak
Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ve merakla beklenen düzenleme hayata geçirildiği takdirde, mevcut durumda çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş da yükselecek. Dolayısıyla intibak yasasıyla birlikte tek hesaplama sistemi geleceği için bu farklılık ortadan kalkacak. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. Böylelikle 2000 öncesi ve sonrası arasında meydana gelen makas kapanmış olacak.
Yanlış Hesaplanan Aylıklarda Düzeltme Yapılacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde bulunan emekli Bağkur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar yürütmeye başladı. Bu doğrultuda emekli vatandaşların maaş dosyaları baştan sona yeniden taranıyor. Yapılan incelemeler sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağkur'lu vatandaşlara bu paralar iade edilecek. Maaşlar düzeltilecek ve geriye dönük eksik ödenen tutarlar toplu şekilde hak sahiplerine verilecek.
İntibak Yasası'nda Son Durum
Emekli vatandaşların dört gözle beklediği intibak yasasında henüz yeni bir gelişme söz konusu değil. Yargı süreci için heyecanla bekleyen emeklilerin duymak istediği açıklamalar maalesef daha gerçekleşmedi. Bununla birlikte yeni düzenlemenin her emekliye farklı şekilde yansıtılacağı öğrenildi. Dolayısıyla 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı vatandaşın maaşlarına yapılan 50 ila 355 lira arası zamlar göz önünde bulundurulduğunda, yeni düzenlemede de maaşlara yapılacak zam tutarlarının emeklilere göre farklılaşacağı öngörülüyor. Bununla birlikte intibak yasasının ne zaman çıkacağı halen netliğe kavuşmamışken, muhtemel bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların faydalanabileceği ifade edildi.