İKİ EMEKLİ MAAŞINI BİRDEN NASIL ALABİLİRSİNİZ

İki emekli aylığı alma durumu Türkiye'de pek bilinmeyen bir durum olduğu için çok sayıda vatandaş bu imkandan yararlanamıyor. Gerekli bilgileri aldıktan sonra durumları uyan vatandaşlar başvurularını yaparak iki emekli maaşını birden alabiliyorlar.

SGK'DAN ÇİFT MAAŞ ALABİLECEK VATANDAŞLAR İÇİN ŞARTLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler sigortalı olan kişinin prim türüne göre belirleniyor. Burada kişinin SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığ'na bağlı olması hem bağlanacak maaş türü hemde ikinci maaş ödemeleri için önemli etmen.