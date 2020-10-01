Ekonomide normalleşme adımları hızlandı! Salgın tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor





Hastalığın etkisini azaltmak için hükümetler, merkez bankaları ve regülatörlerce açıklanan eşi görülmemiş teşviklerde manevra alanı daralırken, küresel ekonomi ve finansal piyasaların bir müddet daha desteğe ihtiyaç duyduğu da aşikar.

Halen daha vaka sayılarının artmasına ve bazı ülkelerin kısıtlayıcı tedbirlere yeniden başvurmak zorunda kalmasına rağmen, Türkiye'de ise yerinde ve zamanında atılan öngörülü adımlar ve sağlık sektörünün başarısı normalleşme için hazırlanan zemini güçlü kıldı.

Bu durum, küresel piyasalardaki belirsizlik ve risklerin arttığı hastalık döneminde alınan geçici tedbirlerde gevşemeye gidilmesinin önünü açtı.