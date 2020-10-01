TBB kritik veriyi açıkladı! Yeniden yapılandırma tutarı 15 milyon lirayı aştı!

Ekim 2019 - Ağustos 2020 dönemi içinde, 749 milyon TL'si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 4 milyar 749 milyon TL'si imalat sanayi, 4 milyar 934 milyon TL'si enerji, 65 milyon TL'si inşaat, 936 milyon TL'si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 1 milyar 59 milyon TL'si turizm ve 209 milyon TL'si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 275 milyon TL'si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 73 milyon TL'si eğitim, 350 milyon TL'si sağlık ve sosyal hizmetler, 1 milyar 598 milyon TL'si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 14 milyar 998 milyon TL oldu.