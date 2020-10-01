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    • Ekonomi
    • 01.10.2020 Gazete
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    Vergı kaçağı ‘radar’a takılacak

    Vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için ve Araştırma (RADAR) Sistemi kurulacak. 'nda () yer alan hedeflere göre; farklı veri kaynaklarından edinilen bilgiler RADAR sisteminde toplanacak ve risk senaryoları oluşturulacak.

    Vergı kaçağı ‘radar’a takılacak

    Vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için ve Araştırma (RADAR) Sistemi kurulacak. 'nda () yer alan hedeflere göre; farklı veri kaynaklarından edinilen bilgiler RADAR sisteminde toplanacak ve risk senaryoları oluşturulacak.

    Elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetlerin ve sosyal medya kullanılarak kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilecek. Sanal varlıklara yönelik bir takip mekanizması kurulacak.

    mücadele için mal ve hizmet birim fiyatlarındaki olağandışı değişimlerin takibi yapılacak.

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    Haberler Ekonomi Vergı kaçağı ‘radar’a takılacak