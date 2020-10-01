Vergı kaçağı ‘radar’a takılacak

Vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi kurulacak. Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer alan hedeflere göre; farklı veri kaynaklarından edinilen bilgiler RADAR sisteminde toplanacak ve risk senaryoları oluşturulacak.

Elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetlerin ve sosyal medya kullanılarak kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilecek. Sanal varlıklara yönelik bir takip mekanizması kurulacak.

Enflasyonla mücadele için mal ve hizmet birim fiyatlarındaki olağandışı değişimlerin takibi yapılacak.