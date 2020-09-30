





SEKTÖR ODAKLI İŞBAŞI EĞİTİMİ

İmalat, bilgi, iletişim sektörlerindeki nitelikli işgücü ihtiyacının giderilmesi için sektör odaklı işbaşı eğitim programları düzenlenecek. Dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanması amacıyla bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlere, ücretsiz eğitimlerle yetkinliklerini geliştirme fırsatı tanınacak. İşverenlerin bu kişilerin özgeçmişlerine kolay erişimi sağlanarak istihdam olanakları artırılacak.



İŞ DÜNYASINDAN YEP'E TAM DESTEK



RİFAT HİSARCIKLIOĞLU/TOBB BAŞKANI

Planlanan adımların, Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e hazırlayacak bir yol haritası görevi üstlenerek yeni normale dönüş ve uyum için yol gösterici olacağını, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz.



GÜRSEL BARAN/ATO BAŞKANI

Yeni programla Türkiye 2023'e daha güçlü bir ülke olarak ulaşacak. Pandemi nedeniyle sıkıntılar yaşanan bu dönemde, hazırlanan bu program, ekonomide hedefleri net bir şekilde ortaya koyarken reel sektörün yatırım ve üretim planlaması için de baz teşkil edecek.



İSMAİL GÜLLE/TİM BAŞKANI

Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracata, katma değerli üretime ve istihdama çok daha fazla yoğunlaşılacağının ifade edilmesi memnuniyet verici. Dünya ve Türkiye ekonomisinin gidişatı göz önünde bulundurulduğunda, bu programın, temel makro hedefler bakımından tutarlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşüyor.



NAİL OLPAK/DEİK BAŞKANI

Türk iş dünyası ve özel sektörüne güven veren, makro ekonomik gerçeklere dayanan yeni bir yol haritası ortaya konuldu. Öncelikleri doğru belirlenmiş, ayakları yere basan ve iyi hazırlanmış bir program. Yılların yapısal sorunu olarak karşımızda olan cari açıkta bir dönem için olsa da artıya geçmiş olmak, bundan sonraki hedefler için umut verici.



ABDURRAHMAN KAAN/MÜSİAD BAŞKANI

Sorunların doğru bir şekilde tespit edildiğini ve gerçekçi tedbirlerin ortaya konulduğunu gördüğümüz 2021-2023 dönemi Yeni Ekonomi Programı, ülkemizi 2023'e hazırlayacak bir yol haritası niteliğindedir. Program kapsamında uygulamalarla ekonominin yeniden güçlü büyüme dönemine gireceğini ve Türkiye'yi 100. yılına yönelik hedeflerine yaklaştıracağını ifade edebiliriz.



