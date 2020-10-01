KÇÖ ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ Eylül ödemeleri ne zaman başlar? Kısa çalışma ödeneği yani KÇÖ ödemelerinin ne zaman yatacağı işçiler tarafından sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayı kısa çalışma ödemelerinin ne zaman yatacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. İşte, KÇÖ ne zaman yatacak sorusunun yanıtı!

KÇÖ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.