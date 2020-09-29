Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağış ve ardından başlayan dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken bazı araçlarda göçükler meydana geldi. Araçları yağış nedeniyle zarar gören vatandaşlar bu kapsamda "Dolu göçük düzeltme tamiri ne kadar, kaç TL'ye yapılıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, boyasız göçük düzeltme ne kadar? İşte detaylar...
DOLU GÖÇÜK DÜZELTME TAMİRİ NE KADAR?
Öncelikle fiyatların her il ve ilçe lokasyonundaki yerlerde değişeceğini belirtelim. Bu fiyatlar ortalama fiyatlar üzerinden hesaplanmıştır.
Küçük dolu ezikleri tanesi 10 ila 15 TL arasında değişim göstermektedir. Orta boyutta bulunana eziklerin tanesi 15-25 TL aralığında yapılmaktadır. Büyük eziklerin tanesi ise 25-35 TL aralığında düzeltmektedir.
İSTANBUL'DA ARALIKLI SAĞANAK YAĞIŞ VE DOLU ETKİLİ OLDU
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görülüyor.
Aralarında Avcılar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Bahçelievler, Fatih ve Beykoz'un da bulunduğu bazı ilçelerde kısa süreli dolu etkili oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu, TEM oto yolu ve ana caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.
Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.
Kentin bazı caddelerinde ve sokaklarında, su taşkını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ve belediye ekipleri, kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Dolu nedeniyle ağaçların yapraklarının dökülmesi de trafik akışında sıkıntıya neden oluyor.
İstiklal Caddesi'nde sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar binaların saçaklarının altına sığındı.
Yağışın etkili olduğu sürede İstanbul Boğazı sise bürünürken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Okmeydanı'nda başlayan trafiğin Haliç Köprüsü'nde durma noktasına geldiği gözlendi.
ARAÇLARI HALI SEREREK KORUMAYA ÇALIŞTILAR
Kısa süreli dolunun ardından esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin, evlerinin önünü, araçlarının üzerini temizledi.
Ümraniye'de etkili olan dolu araçlara zarar verirken, bazı binaların dış cephesinde de hasara neden oldu. Bazı vatandaşlar dolu esnasında evlerinden getirdikleri halı ve kilimleri araçlarının üstüne örterek korumaya çalıştı.
Kadıköy Moda'da da etkili olan dolunun ardından vatandaşlar ara sokaklarda park halinde bulunan araçlarının üzerini temizledi. Bazı vatandaşlar, doluya karşı önlem alarak, araçlarının üzerini kartonla örttü.
Oto galericiler de doludan hasar görmemeleri için araçları battaniye, strafor, halı ve kartonla kapattı.
Beykoz'da ise vatandaşlar, araçlarını dolu yağışından korumak için muşamba ve kartonlarla tedbir aldı.
Paşabahçe Mahallesi'nde bir İETT otobüsüyle otomobil kaza yaptı. Kaza sonucu otobüs ve araçta hasar oluştu.
İBB'ye ait Beykoz'daki Spor Tesisleri'ni de su bastı. Koridorlarda biriken suları, çalışanlar tahliye etti. Kısa süreli elektrik kesintisi de yaşandı.
ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Etkili olan yağış nedeniyle Edirnekapı-Topkapı arasındaki alt geçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü su içinde kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, suyu tahliye edip mahsur kalanları kurtardı.
Okmeydanı Şevketpaşa Mahallesi'ndeki yoğun yağış nedeniyle rögarların tıkanması sonucu bir alt geçidi su bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri, rögarları açarak biriken suyu tahliye etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da çalışmaları yerinde takip etti.
Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir alt geçitte de su baskını oldu. Su içinde mahsur kalan araçlar, belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Her iki alt geçitte de bu baskını nedeniyle bir süre trafik akışına kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.
SEMT PAZARINI SU BASTI
Arnavutköy'de kurulan semt pazarını su bastı. Pazarcılar ve alışverişe gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
RÖGAR TAŞINCA CADDEYİ SU BASTI
Yoğun yağış nedeniyle Beylikdüzü Ali Çebi Caddesi'ndeki rögarın taşması nedeniyle caddeyi su bastı.
Araçlar cadde üzerinde ve Birlik Sanayi Sitesi girişinde güçlükle ilerledi.
TRAMVAY VE TELEFERİK HATTI SEFERLERİ BİR SÜRE YAPILAMADI
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hattının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı bildirildi.
Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler ile Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında hava muhalefeti nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.