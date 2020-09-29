ARAÇLARI HALI SEREREK KORUMAYA ÇALIŞTILAR

Kısa süreli dolunun ardından esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin, evlerinin önünü, araçlarının üzerini temizledi.

Ümraniye'de etkili olan dolu araçlara zarar verirken, bazı binaların dış cephesinde de hasara neden oldu. Bazı vatandaşlar dolu esnasında evlerinden getirdikleri halı ve kilimleri araçlarının üstüne örterek korumaya çalıştı.

Kadıköy Moda'da da etkili olan dolunun ardından vatandaşlar ara sokaklarda park halinde bulunan araçlarının üzerini temizledi. Bazı vatandaşlar, doluya karşı önlem alarak, araçlarının üzerini kartonla örttü.

Oto galericiler de doludan hasar görmemeleri için araçları battaniye, strafor, halı ve kartonla kapattı.

Beykoz'da ise vatandaşlar, araçlarını dolu yağışından korumak için muşamba ve kartonlarla tedbir aldı.

Paşabahçe Mahallesi'nde bir İETT otobüsüyle otomobil kaza yaptı. Kaza sonucu otobüs ve araçta hasar oluştu.

İBB'ye ait Beykoz'daki Spor Tesisleri'ni de su bastı. Koridorlarda biriken suları, çalışanlar tahliye etti. Kısa süreli elektrik kesintisi de yaşandı.