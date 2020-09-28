ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 kişilik boş kadro ile Kamu Personeli Alımı yapacak. Bu kapsamda alım yapılacak kadrolar, Büro personeli, şoför, Yardımcı Hizmetli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Elektrik Teknikeri, İnşaat Teknikeri, Sıhhi tesisat Teknikeri ve İklimlendirme Teknikeri alımı yapılacak

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve özel şartlar bölümünde belirtilen geçerli puana sahip olmak,

ç) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.