Haftalık Çalışma Saatleri

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.

TYP NEDİR?

İŞKUR'un yeni istihdam yaratmak amacıyla oluşturduğu Toplum Yararına Çalışma (TYP), işsizliğin yoğun olduğu dönem veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla, özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanan programlardır.

Son dönemlerde ciddi bir iş imkanı yaratan Yararına Programlar (TYP), özellikle devlet kurumlarına personel istihdam edilmesi anlamında pek çok işsize belirli sürelerde iş kapısı açmıştır.

TYP'DEN EN FAZLA NE KADAR YARARLANILIR?

TYP kapsamında 12 ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla 9 ay süreyle çalışılabilmektedir. Katılımcıların programlara katıldığı tarihten itibaren 12 ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğar. Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP da en fazla 18 ay süreyle çalışabilmektedir.