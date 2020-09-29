Döviz kurlarındaki gelişmeleri ve canlı verileri yakından takip eden vatandaşlar özellikle kapanış saatlerinde güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8200 liradan, avro 9,1290 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7750 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0690 lira olmuştu. Peki, Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 29 Eylül dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

Sterlin

ALIŞ(TL) 10,0755

SATIŞ(TL) 10,0857