Döviz kurlarındaki gelişmeleri ve canlı verileri yakından takip eden vatandaşlar özellikle kapanış saatlerinde güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8200 liradan, avro 9,1290 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7750 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0690 lira olmuştu. Peki, Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 29 Eylül dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
Sterlin
ALIŞ(TL) 10,0755
SATIŞ(TL) 10,0857
ALTININ KİLOGRAMI 473 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 462 bin lira, en yüksek 475 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 473 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 727 milyon 846 bin 836,65 lira, işlem miktarı ise 3.727,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 753 milyon 487 bin 133,56 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 361 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 12.787 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 5.902 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 4.817 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 6.749 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 19.070 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,1676'dan işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı aşı konusundaki olumlu haber akışı ve teşviklerin devam edeceği beklentilerine karşın Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yapılan Brexit ayrılık anlaşmasının uygulanmasına ilişkin belirsizliklerin Avrupa'da pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.
ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.
Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına karşın aşı konusundaki olumlu haber akışı ve teşviklerin devam edeceği beklentileri küresel çapta pay piyasalarının pozitif seyretmesini beraberinde getirdi.
Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,6 artarak 3.236 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle günü 23.539 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 105,7 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kazançla 38.028 puanda seyrederken, Asya borsalarından negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 23.353 puanda bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1 primle 2.331 puandan kapandı.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8200 liradan, avro 9,1290 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8180 liradan alınan dolar, 7,8200 liradan satılıyor. 9,1270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1290 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7750 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0690 lira olmuştu.