Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz Pazar akşamı başlattığı ihtiyacı olan çocuklara laptop ve tablet kampanyası tüm Türkiye'de ses getirdi. Bu anlamda diğer kurumlarda elini taşın altına koydu. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST2020 paydaşlarımızın ve ev sahiplerimizin toplam tablet bilgisayar bağışı 81 bine ulaştı. Gençlerimiz bilgiye erişecek, #MilliTeknolojiHamlesi'nde çıtayı yükseltecek!" ifadelerini kullandı. TUSAŞ 5 bin adet, STM 1000 adet, HAVELSAN 1000 adet, ROKETSAN 1000 adet, TEI 1000 adet, TÜRKSAT 1000 adet, TARNET'in 1000 adet tablet bağışladığı bildirildi. Peki MEB ücretsiz laptop nasıl alınır? MEB bedava tablet başvurusu nasıl yapılır?
BİLGİSAYAR KAMPANYASI DESTEĞİ NASIL YAPILIR?
Corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin bazılarında bilgisayar olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Haydi şimdi" kampanyasına SMS yoluyla katılmak isteyenlerin "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor.
Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.
ÖĞRENCİLER HAYDİ ŞİMDİ BİLGİSAYAR KAMPANYASINDAN NE ZAMAN VE NASIL YARARLANACAK?
cun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarının yaptığı bağışı dağıtma kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise henüz belirtilmedi.
KAMPANYALAR ARDI ARDINA GELİYOR
Acun Ilıcalı Haydi Şimdi Bilgisayar kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşları bağışları ile uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olacak. Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler henüz dahil edilmedi.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST2020 paydaşlarımızın ve ev sahiplerimizin toplam tablet bilgisayar bağışı 81 bine ulaştı. Gençlerimiz bilgiye erişecek, #MilliTeknolojiHamlesi'nde çıtayı yükseltecek!" ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, kampanya kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin adet , Gaziantep Şahinbey Belediyesi 20 bin adet, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 10 bin adet, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 10 bin adet, Baykar 5 bin adet, Aselsan 5 bin adet, TUSAŞ 5 bin adet, STM 1000 adet, HAVELSAN 1000 adet, ROKETSAN 1000 adet, TEI 1000 adet, TÜRKSAT 1000 adet, TARNET'in 1000 adet tablet bağışladığı bildirildi.
ESENLER BELEDİYESİ ÜCRETSİZ TABLET KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Esenler Belediyesi Eğitime Destek Kampanyası adı altın tablet başvurularını esenler.bel.tr resmi internet sitesi üzerinden alıyor.
ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?
Esenler Belediyesi Eğitime Destek Kampanyası adı altın bağışta bulunmak isteyenlerin bağışlarını esenler.bel.tr resmi internet sitesi üzerinden alıyor.
ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
LAPTOP NEDİR?
Dizüstü bilgisayar ya da laptop, taşınabilir türden, genellikle ekran ve klavye olmak üzere iki parçadan oluşan kişisel bilgisayarlardır. Bir dizüstü bilgisayar bir masaüstü bilgisayarın klavye, fare ve ekran gibi bileşenlerini tek bir parçada toplar. Dizüstü bilgisayarlar bir AC bağdaştırıcıdan gücünü alır ve şarj edilebilir bir batarya ile güç kaynağından uzakta da kullanılabilir. Dizüstü bilgisayarlar küçük ve taşınabilir olmaları açısından avantajlıdır.
İlk portatif DOS bilgisayarını 1985'de Siemens Nixdorf üretmiştir. Homecomputer, yani ev bilgisayarı sınıfında ilk portatif bilgisayar ise Commodore 64 SX olarak 1984'de piyasaya sürüldü.
Dizüstü bilgisayarlar günümüz dünyasının en çok gelişen ve en çok ilgi gören teknoloji aygıtlarından biri olmuştur. İlk dizüstü bilgisayarı üreten şirketler Sony ve Compaq'tır. Masaüstü tabir edilen klasik ev ve iş bilgisayarlarına seçenek olarak geliştirilen dizüstü bilgisayarların yapılmasındaki temel amaç taşınabilir kullanım sağlamaktır. İlk olarak laptop (dizüstü bilgisayar) terimi 1983 yılında NEC UltraLite ve Compaq LTE model bilgisayarlar için kullanılmıştır. Laptop (dizüstü bilgisayar) sözcük anlamı olarak İngilizce (diz-üstü) sözcüklerinden türetilmiştir ve adında da taşınabilirlik birinci sırada yer almıştır. Ancak daha sonra laptop bilgisayarların kullanımının yaygınlaşmasıyla, sağlık örgütlerinin ve bilim çevrelerinin dikkati bu dala daha fazla yoğunlaşmıştır. Bulunan bulgularda dizüstü bilgisayarlar ilk defa düş kırıklığına uğratmış ve dizüstünde kullanımlarının sağlık açısından uygun olmadığı bulunmuştur.