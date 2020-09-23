MEB 2020 TYP başvuru sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP aracılığıyla MEB'e bağlı eğitim kurumlarına alım yapılacak olan temizlik personeli ve güvenlik alımı başvuruları bu hafta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler kura sonuçlarına çevrildi. Başvuru yapan adaylar İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte o soruların yanıtı...

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor. Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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