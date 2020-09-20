HAYDİ ŞİMDİ BİLGİSAYAR KAMPANYASI BAŞLADI

Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası, 20 Eylül Pazar akşamında saat 23.15'ten itibaren TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Yardımsever kimliğiyle tanınan ünlü televizyoncu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir paylaşım yaparak tüm halkı bir kampanyaya çekmek istedi. Uzaktan eğitim gören ve dizüstü bilgisayar sahibi olamayan çocuklar için yapacağı kampanya kapsamında pek çok çocuğun eğitim şartlarını kolaylaştırmak istediğini belirtti.

KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN EĞİTİM YAZIP 2868'E 10 TL KARŞILIĞINDA TÜM GSM OPERATÖRLERİNDEN YOLLAYABİLİRSİNİZ TÜRK KIZILAYI MOBİL ÇAĞRI MERKEZİ 168'İ DE ARAYARAK BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ

ACUN ILICALI BİLGİSAYAR KAMPANYASI NASIL BAŞVURU YAPILIR?

"Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım" diyerek açıklama yapan Acun Ilıcalı, henüz katılım şartlarını açıklamadı.