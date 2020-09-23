Koronavirüs nedeiyle pek çok öğrenci uzaktan eğitim yapmaya devam ediyor. Uzaktan eğitim için gerekli olan tablet bilgisayarı bulunmayan öğrenciler için ücretsiz tablet kampanyaları düzenleniyor. Son olarak Esenler Belediyesi 10 bin tablet dağıtmak için düğmeye bastı. "Esenler'de tabletsiz öğrenci kalmasın. Bir tablet de senden…" sloganıyla başlatılan kampanyada ilk etapta en az 10 bin öğrenciye tablet hediye etmek istediklerini belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, kampanyaya katkıda bulunmak isteyen vatandaşlara kampanya kapsamında imkan tanıyor. Tablet yani tablet bilgisayar gibi bir işletim sistemine, dokunmatik ekrana sahip mobil cihazlardır. Parmak ve kalem ile kullanılabilirler. Fare ve klavye ile donatılabilirler. Ekran boyutu 7 inç ve üzeridir.