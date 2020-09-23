Son dakika faiz depremi yeni oranlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eylül ayının artık son haftasına girilmesiyle beraber konut kredisi faiz oranlarında yeni bir süreç başladı.
0 Konut Alımlarına Özel Faiz Oranları
Ziraat Bankası sıfır konutlar için yüzde 1.09 faizle kredi imkanı sunuyor.
Vakıfbank sıfır konutlar için yüzde 1.09 faizle kredi imkanı sunuyor.
2. El Ev Alımları için Uygulanan Faiz Oranları
Ziraat Bankası 2. el alımları için uygulanan güncel faiz oranı yüzde 1.29
Alternatif Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.15
ICBC Bank kampanyalı yeni evim konut kredisi faiz oranı yüzde 1.17
İş Bankası ev kredisi hayat sigortalı faiz oranı yüzde 1.20
ING Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.24
Garanti Bankası konut kredisi takvim.com.tr faiz oranı yüzde 1.27
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.27
Anadolubank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
Odeabank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
Burgan Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.34
Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.35
QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.49
Şekerbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.69
KONUT FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Konut sektörünün yoğun geçirdiği Temmuz ve Haziran dönemi ile tapu daireleri yoğun çalışmaya başlamış hatta randevulu sisteme geçiş yapmıştı. Ağustos ayının başlamasıyla kamu bankalarının ucuz konut kredisi kampanyalarını bitirmesi tapu dairelerinin tekrar eski çalışma sistemine dönmesini sağladı. Tapu dairelerinin çalışma sisteminde dahi etkili olan ucuz konut kredisi kampanyalarının geri çekilmesi ile vatandaşlar, konut fiyatları düşer mi, Eylül'de konut fiyatları düşer mi merak ediyor.