Dün gece TV8 kanalı ve sahibi Acun Ilıcalı, uzaktan eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak bir kampanya düzenledi. Yapılan kampanya Türkiye'de büyük takdir topladı. Bilgisayarı olmayan çocuklara dizüstü bilgisayar almak için nakit bağışı kampanyası yaptı. Kızılay üzerinden toplanan paralarla alınacak dizüstü bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak. Bir bilgisayarın maliyeti 3 bin lira olarak hesaplandı. Kendi kanalı üzerinden bağış yayını yapan Acun Ilıcalı, gecede sürprizler yaşadı. Acun Ilıcalı'ya canlı yayında gelen sürpriz telefon da ailesinden oldu. Kızı Leyla Ilıcalı yayına bağlanıp "Baba biz 3 kardeş yardım yapacağız ama senin açıklamanı istiyoruz' dedi. Leyla, babasından onlar adına 'bağış' yapmasını isteyince Acun Ilıcalı 'Ben de kızlarım adına 500 bin lira bağışlıyorum' dedi.
BAĞIŞ YAPACAĞIM DEDİ BAĞIŞ İSTEDİ!
Bağış gecesinin en şaşırtıcı olayına Ezgi Şenses isimli bir kadın imza attı. 'Bağış yapacağım' diye canlı yayına bağlanan Ezgi Şenses, Acun Ilıcalı'ya küçük bir şok yaşattı. Zira 2 çocuğu olduğunu ve onların tableti olmadığını belirten kadın, bağış yapmıyor, bağış istiyordu. Ezgi Şenses, 'Başka türlü size ulaşamazdım Acun bey. O yüzden bağış yapacağım diyerek aradım. Benim çocuklarıma 2 bilgisayar istiyorum. Başka şansım yoktu' dedi. Acun Ilıcalı bir an kızmakla kızmamak arasında kaldı. Sonrasında kadına 'arkadaşlarımız telefon numaranı alsın bizzat senin bilgisayarını ben yollayacağım dedi. Acun Ilıcalı kadın telefonu kapattıktan sonra ise 'Bizim insanımız zoru başarır. Üç aşamalı aramadan geçip bize ulaşmış, helal olsun' dedi.
ACUN ILICALI KIZLARI ADINA BAĞIŞ YAPTI
Acun Ilıcalı'ya canlı yayında gelen sürpriz telefon da ailesinden oldu. Kızı Leyla Ilıcalı yayına bağlanıp "Baba biz 3 kardeş yardım yapacağız ama senin açıklamanı istiyoruz' dedi. Leyla, babasından onlar adına 'bağış' yapmasını isteyince Acun Ilıcalı 'Ben de kızlarım adına 500 bin lira bağışlıyorum' dedi.
BAĞIŞ YAPAN TEK SANATÇI
Dizilerden milyonlar kazanan sanatçılar ellerini cebine atmazken kampanyaya katılan tek sanatçı Haluk Levent oldu. AHBAP derneği ile hayırseverliğini taçlandıran Haluk Levent, bilgisayar için de 200 bin lira bağış yaptı.
ADIMI VERME DEDİ AMA
Atasay'ın sahibi Cihan Kamer, yayına bağlanmak yerine bağışı gizli yapmak için Acun Ilıcalı'ya mesaj attı. Acun Ilıcalı gelen mesajı anında okuyunca 'gaf' yaptı. Mesajın sonunda Cihan Kamer 'benim adımı söyleme' yazmıştı. Ancak, Acun Ilıcalı oraya gelene kadar çoktan ismini vermişti. Acun Ilıcalı 'kusura bakma abi' dedikten sonra Cihan Kamer'in bağışlarını hep gizli yapmayı tercih ettiğini söyledi. Daha sonra Atasay adına yayına bağlanan temsilcisi 500 bin lira bağış yaptıklarını söyledi.
EN YÜKSEK BAĞIŞI KİM YAPTI
Gecenin en yüksek bağışçısı Bahçeşehir Eğitim Kurumları oldu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu başkanı Hüseyin Yücel canlı yayına bağlanarak 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu. Acun Ilıcalı bağış miktarını duyunca alkışladı. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahibi Enver Yücel'in oğlu.
MESUT ÖZİL YARDIM YAPTI
Spor camiasından gelen tek bağış İngiltere'den oldu. Ünlü futbolcu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe Özil kampanyaya katılan tanık isimlerden oldu. Amine Gülşe yayına bağlanıp eşiyle birlikte kampanyaya 250 bin lira bağışta bulunduklarını duyurdu.
HUAWEI 50 LAPTOP BAĞIŞLADI
Öğrencilere diz üstü bilgisayar kampanyasında şaşırtan bağışlardan biri de teknoloji devi Huawei'den geldi. Huawei yaptığı bağışın yüksekliği değil 'cimriliği' ile sosyal medyanın gündemi oldu. Huawei Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü şirket olarak 50 diz üstü bilgisayar bağışladıklarını duyurdu. Bu 'cüzi' bağış sosyal medyada alay konusu oldu.
EN YÜKSEK 2. BAĞIŞI YAPAN KİŞİ
Dizüstü bilgisayar kampanyasında gecenin en yüksek ikinci bağışı kamuoyunda pek bilinmeyen bir isimden geldi. Gülderen Holding'in başkanı Kerem Gülderen canlı yayına bağlandı ve 700 bin lira bağışladıklarını duyurdu. Kerem Gülderen'in şirketi enerji sektöründe hizmet veriyor.
SELİN CÖMERT ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde Deniz Akkaya ile 'çocuk' kavgası yapan Selin Ciğerci ise yüklü bir bağış gerçekleştirerek alkış aldı. Selin Ciğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra ile kampanyaya 200 bin lira bağış yaptı. Selin Ciğerci önümüzdeki yıl bir okul yaptıracağını da açıkladı.
Eğitim camiasından bir başka bağış da Nişantaşı Üniversitesi'nden geldi. Nişantaşı Vakfı başkanı Levent Uysal yayına bağlanarak 200 bin lira vereceklerini söyledi.
ACUN ILICALI KİMDİR?
Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.
19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.
2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar – Erkekler, Survivor Türkiye – Yunanistan, Survivor Aslanlar – Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.
2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.
2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi. Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu.