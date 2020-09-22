Kamu bankalarının sıfır otomobiller için yüzde 0.49-0.69 oranında kredi kampanyası ve ikinci el otomobillerde de yüzde 0.82 oranında faiz uygulaması sona erdi. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faizlerde yükseliş yaşandı. Otomobil fiyatları koronavirüs nedeniyle yükseliş yaşadı. Fabrikaların üretim yapamaması nedeniyle siparişler gecikti. Yeni siparişler ise ileri tarihlere ertelendi. Bu nedenle ikinci el otomobillere rağbet arttı. Talebin artması ve arzın sınırlı kalması nedeniyle bunu fırsat bilenler ikinci el otomobillerin fiyatlarını yukarı çekti. Bazı otomobillerin ikinci elleri sıfırlarından daha pahalıya satılmaya başladı. Araba alacak olan vatandaşlar için kredi faiz oranları yüzde 1.17 seviyesinden başlıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ING Bank
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.17
Kredi taksiti: 1778 lira
Toplam ödeme: 64.301 lira
Yapı Kredi
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.28
Kredi taksiti: 1818 lira
Toplam ödeme: 65.751 lira
Türkiye İş Bankası
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.30
Kredi taksiti: 1818 lira
Toplam ödeme: 66.012 lira
Taşıt Kredisi Alabilmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Taşıt kredisi alabilmeniz için öncelikle 18 yaşından büyük olmasın gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir geliriniz ve SGK kaydınız olması gerekir. Taşıt kredilerinde sigorta girişinizin o iş yerinde 3 aydır devam ediyor olması gerekiyor. Ve en önemli nokta da kredi notunuzun taşıt kredisi alabilmek için yeterli olması. Kısaca sıralamak gerekirse:
Reşit olmak
Geliri belgeleyebilmek
En az 3 aylık SGK kaydının olması
Kredi notunun risksiz grupta yer alması
Taşıt Kredilerinde Kredilendirme Oranı Nedir?
Taşıt kredilerinde kredilendirme oranı arabanın satış bedeli üzerinden yapılıyor. İkinci el taşıtlarda da arabanın kasko değeri üzerinden yapılır. 100 bin TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 70 oranında kredi kullanabilecekken 100 bin TL'nin üzerindeki araçlarda 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, daha yüksek tutarlardaki rakamlar için de yüzde 50 oranında kredi kullanılabilir.
İkinci El Taşıt Kredisi Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
İkinci el taşıtlarda kredilendirme oranı kasko değeri üzerinden belirleniyor. İkinci el taşıt kredilerinde en önemli ve dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi aracın yaş sınırı. Bu yaş sınırı bankadan bankaya değişmekle beraber genellikle 8 yaşına kadar olan araçlarda kredilendirme daha kolay yapılıyor.
Taşıt Kredisi Borcu Ödenmezse Ne Olur?
Kredi borcunuzu 90 gün ödemediğinizde hakkınızda yasal takip başlatılır. Banka krediyi verirken aracınıza ipotek koyduğu için aracınızı haciz etme hakkına sahip olacaktır. Otomobil kredisi borcunuzu ödemediğinizde aracın haciz işlemi gerçekleşir.
İpotekli taşıt kredisi
İpotekli taşıt kredisi oldukça farklıdır. İpotekli araç kredisinde ipotek ettirdiğiniz ve alacağınız aracın maddi değeri oldukça önemlidir. Örneğin ipotek ettirdiğiniz araba son model ve oldukça güzel bir markaya ait olsun alacağınız arabada eski arabanızın bir üst modeli olsun. Bu tarz bir durumda bankanın size sağlayacağı kredi miktarı oldukça yüksek olacaktır. Banka kredi miktarını ipotekli araç üzerinden daha çok belirlemektedir. Bankanın gönderdiği ekspertizin kararınca kredi miktarı belirlenir siz hiç bir talepte bulunamazsınız.