Maaşını banka üzerinden alan emekliler için, bankalar kendi müşterilerine özel faizli ya da faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir? Özellikle kamu bankaları ve PTT Bank avantajları emeklilerin kredi çekmek için tercih ettiği bankalardan oldu. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu düzenleme ile emekli vatandaşlara maaşlarının 10 katı kadar kredi verilmesi öngörülüyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de