Haberiniz olmadan paranız yok olabilir! Birikimi olanlar dikkat!

Kredi, kredi kartı başta olmak üzere çeşitli borçları bulunan kişilerin banka hesapları tehlike altında bulunmaktadır. Borçlarını ödeyemeyen kişilerin banka hesaplarına e-haciz konması riski yer almaktadır. E-haciz işlemi gerçekleşmeden önce bu süreci durdurmak için size bildirilen 7 günlük süre içinde ödeme yapabilir ya da borcunuzu taksitlendirebilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
E-Haciz İşlemleri Nedir? Nasıl Uygulanır?
Vergi borçları başta olmak üzere buna benzer birçok borcun ödenmesi için sürekli ödemeler yapılması şartı bulunmaktadır. Borçlar düzenli ödenmediği takdirde borcu bulunan vatandaşların yasal takibe girmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Fakat, bankalar ile özel şirketler arasında e-haciz işlemlerinin uygulanması noktasında birtakım farklılıklar yer almaktadır. Bu noktada, elektronik haciz işlemlerinin normal haciz işlemlerine göre daha farklı olduğu bilinmektedir. Elektronik hacizde icra takip işlemleri; icra dairesi yerine vergi dairesinde gerçekleşmektedir. Bu yüzden, haciz işlemlerinin yapılması noktasında vatandaşlar için belirgin farklar yer almaktadır. E-haciz işlemlerinde normal haciz işlemlerinin tam aksine eve haciz memurunun gelmesi mümkün değildir.
E-haciz işlemlerinin uygulanmasının belirli prosedürleri bulunmaktadır. Devlet kurumlarının borçlu kişileri belirlemesinin ardından Maliye Bakanlığı tarafından ödenmemiş borçlar kapsamında mevcut hesaplar içerisinde yer alan haciz işlemleri; e-haciz uygulaması kapsamında yer almaktadır. Borçlu olan bireylerin borçlu oldukları tutarlara göre banka hesaplarına e-haciz işlemi uygulanmaktadır. Bir başka deyişle, borçlu bireyin banka hesabındaki paraya bloke konmaktadır. Ancak, haciz işlemlerine konu olan borçların 15 gün içerisinde ödenmesiyle beraber uygulanan icra işlemleri iptal olmaktadır. Buna ek olarak, borcun en az yüzde 20'sinin ödenmesi halinde borcun geri kalanı için taksitlendirme imkanı uygulanmaktadır.