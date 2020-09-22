BORÇ YAPILANDIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kredi yapılandırırken banka sizden komisyon ve masraf gibi ek ödemeler isteyebilir. Bu ödemelerin ne kadar olduğunu ve borç yapılandırıldıktan sonra uygulanan faiz oranının ne kadar olduğunu eski ödemelerinizle karşılaştırarak hesaplayınız.

Borç yapılandırma size ideal ödeme olanağı sunsa da sizi zarara uğratabilir. Bu yüzden araştırmanızı iyice yapmanız ve hatta uzman kişilerden yardım almanız gerekmektedir. Borç yapılandırırken mutlaka ek ödemelere ve faiz oranlarına, ne kadar sürede borcun biteceğine bakınız.