Temel ihtiyaç kredisine başvuran milyonlar dikkat: Açıklama geldi

DİĞER BÜYÜK AVANTAJ: 0.49 FAİZ

Temel ihtiyaç kredisinin milyonlarca kişi tarafından kullanılmasının bir diğer önemli nedeni ise 0.49 faizle kredi verilmesi. Geçim zorluğu çeken vatandaşlar , düşük geri ödeme imkanı nedeniyle temel ihtiyaç kredisine yoğun şekilde müracaat etti.

KREDİ DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Temel İhtiyaç kredisi ile ilgili şu tabloyu açıklamış ve detayları şu şekilde vermişti:

3 BİN TL SÜRPRİZİ

Temel ihtiyaç kredisi ilk açıklandığında 3 seçenek sunuldu. Sunulan seçenekler şu şekildeydi:

5.000 TL,

7.500 TL

10.000 TL

Ancak ilk başvuru sonuçları açıklanmış ve binlerce kişiye 3 bin TL 'lik kredi çıkmıştı. Bankalar daha sonra yaptığı açıklamada yukarıdaki seçeneklere 3 bin TL seçeneğini de ekledi ve on binlerce kişiye , 10 bin, 7500, 5 bin TL 'ye başvuru yapmasına rağmen 3 bin TL kredi verdi.

GERİ ÖDEME NE KADAR? AYLIK TAKSİT ÖDEMESİ NE KADAR?

Temel İhtiyaç Kredisi çeken vatandaşlar için geri ödeme tablosu şu şekilde:

Toplam geri ödemeler ise şu şekilde:

10 bin TL için ayda 376 TL, toplamda 11 bin 280 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için ayda 282 TL, toplamda 8460 TL ödenecek.

5 bin TL için ayda 188 TL, toplamda 5640 TL ödenecek.

3 bin TL için ayda 113 TL, toplamda 3390 TL ödenecek.