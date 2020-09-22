Kapanış saatlerinden itibaren güncel döviz kurlarındaki son durumu merak edenler canlı alış satış fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6420 liradan liradan güne başladı. Serbest piyasada 8,9800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9820 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6250 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9620 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 22 Eylül CANLI dolar, euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?