45 günde bir, 20 bin TL kazanıyor! Bunu yapın siz de kazanın! Biraz ilgilenmek gerekiyor!

Kültür Mantarı Nedir? Nasıl Yetiştirilir?

Kültür mantarı, Türkiye'de bütün market ve pazarlarda gördüğümüz standart mantar türüdür. Mantar yetiştirmek istiyorum diyenlerin ilk durağı şüphesiz ki kültür mantarı yetiştiriciliğidir. Çünkü bu mantar, diğerlerinden farklı olarak, işçilik gerektirmeyen ve verimli bir mantar türüdür. Kültür Mantarı yetiştiriciliği için ayrıca Tarım ve Kredi Kooperatifleri de destek vermektedir.

Kültür Mantarı Yetiştirme Tesisi Nasıl Kurulur?

Profesyonel olarak kültür mantarı yetiştirmeyi amaçlıyor iseniz, mutlaka bu işi profesyonel anlamda yapan ve hazır kurulum ile anahtar teslim mantar çiftliği hazırlayan profesyonel bir firma ile görüşmenizde fayda bulunmaktadır.

Tesisin yerleşim yerlerine mesafesi; Bağlı bulunduğunuz belediye ile görüşerek ruhsat konusunda bilgi alınız.

Tesisin bulunduğu bölgede elektrik ve su kaynağının olup olmadığı; Bir elektrik trafosu kurdurmak veya su çektirmek tahmin ettiğinizden çok daha maliyetlidir.

Tesisin yolunun ulaşıma müsait olması; Dağın başına bir tesis kurarsanız, her açıdan problem yaşarsınız.