Milli aşı için personel alımı! Sağlık Bakanlığı yeni mezun personel alımı yapacak! Biyolog, kimyager, hekim

Sağlık Bakanlığı yeni mezun personel alımı nasıl yapılacak? Yerli ve milli aşı geliştirmeleri için Türkiye'de adımlar atılıyor. 15 Ekim tarihine kadar ; biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekim gibi uzmanlık alanları bulunan kişiler kadroya alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI!

Yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de kurulacak tesislerde aşı geliştirme, araştırma ve üretim basamaklarının her aşamasında görev yapabilecek personel yetiştirilmesi amacıyla belirlenen şartları taşıyan kişilere teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Bu kapsamda biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekim olup, hayvan deneylerine hakim, hücre kültürü testlerine hakim, fermantasyon ve saflaştırma konularına haiz, çalışma konusunda istekli, yetiştirilmek üzere, yeni mezun, laboratuvar analizlerine hakim kişiler, özgeçmiş formunu doldurarak 15 Ekim tarihi mesai bitimine kadar hsgm.tibbilojistik@saglik.gov.tr adresine müracaat edebilirler. Eğitim süresi bir ay olacaktır."