Milli aşı için personel alımı! Sağlık Bakanlığı yeni mezun personel alımı yapacak! Biyolog, kimyager, hekim

Sağlık Bakanlığı yeni mezun personel alımı nasıl yapılacak? Yerli ve milli aşı geliştirmeleri için Türkiye'de adımlar atılıyor. 15 Ekim tarihine kadar ; biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekim gibi uzmanlık alanları bulunan kişiler kadroya alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı nasıl yapılır?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI!
Yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'de kurulacak tesislerde aşı geliştirme, araştırma ve üretim basamaklarının her aşamasında görev yapabilecek personel yetiştirilmesi amacıyla belirlenen şartları taşıyan kişilere teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Bu kapsamda biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekim olup, hayvan deneylerine hakim, hücre kültürü testlerine hakim, fermantasyon ve saflaştırma konularına haiz, çalışma konusunda istekli, yetiştirilmek üzere, yeni mezun, laboratuvar analizlerine hakim kişiler, özgeçmiş formunu doldurarak 15 Ekim tarihi mesai bitimine kadar hsgm.tibbilojistik@saglik.gov.tr adresine müracaat edebilirler. Eğitim süresi bir ay olacaktır."
Bakanlık en az iki yıl kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmış olanların başvurabileceği görevler için gizlilik taahhütnamesi de imzalanacağını duyurdu. Adaylara COVID-19 taahütnamesi de imzalatılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuru sahipleri;
1. Kamu Kurum ve kuruluşlarında en az 2 yıl görev yapmış,
2. Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,
3. Ekte bulunan unvana ve tercihen deneyime sahip,
4. Alınacak eğitim süre sonunda görevlendirilmesi durumunda bu hizmeti yapabilecek
yaş ve konumda,
5. En az yazılı İngilizce metinleri anlayabilen tercihen konuşma yeteneğine sahip,
6. Motivasyonu yüksek, öğrenmeye istekli,
7. Analitik düşünebilen, temel proje aşamalarını anlayabilecek, planlayabilecek,
8. Yarı zamanlı ve tam zamanlı görev alabilecek,
9. Sunum ve rapor hazırlayabilecek,
10. Aldığı eğitim hakkında gizlilik taahhütnamesi ile COVID-19 taahhütnamesinin
gereklerini yerine getirebilecek,
11. Eğitimini sekteye uğratacak sağlık sorunu bulunmayan kişilerden olmalıdır.
Adaylarla değerlendirme sonrasında en az 1 hafta süre verilerek görüşmeye davet edilecektir.