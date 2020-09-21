Konut kredisi son dakika faiz depremi haberi oldukça fazla bir şekilde vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bu anlamda bilindiği gibi faizler Yüzde 0.64 seyirlerindeydi. Kısa bir süre içinde 1.55'e kadar yükselmiş durumda. Tüm bu gelişmelerin yanında Eylül ayında konut kredisi kullanarak ev alacak olan müşteriler için bankaların sunduğu faiz oranlarını sayfamızda vermiş durumdayız. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle1.642 liraya yükseldi. İşte 120 ay vadeyle 100.000 TL 1.19, 1.17, 1.20 faiz oranıyla konut kredisi veren bankalar... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI ARTTI!
Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faiz oranlarında yükseliş gerçekleşti. Yüzde 0.64 olan faizler yüzde 1.55'e kadar kısa sürede yükseldi. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle1.642 liraya yükseldi.
İşte bankaların konut kredilerine uyguladığı faiz (120 ay vade)
ICBC Bank Turkey
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.17
Aylık ödeme: 1555 lira
Toplam geri ödeme: 188.070 lira
Ziraat Bankası
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.19
Aylık ödeme: 1569 lira
Toplam geri ödeme: 189.677 lira
Alternatifbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.20
Aylık ödeme: 1576 lira
Toplam geri ödeme: 190.906 lira
Türkiye İş Bankası
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.20
Aylık ödeme: 1576 lira
Toplam geri ödeme: 191.014 lira
ING Bank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.24
Aylık ödeme: 1606 lira
Toplam geri ödeme: 194.389 lira
Akbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.27
Aylık ödeme: 1628 lira
Toplam geri ödeme: 197.038 lira
Vakıfbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.29
Aylık ödeme: 1642 lira
Toplam geri ödeme: 197.645 lira
Fibabanka
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.29
Aylık ödeme: 1642 lira
Toplam geri ödeme: 198.777 lira
Garanti BBVA
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.31
Aylık ödeme: 1657 lira
Toplam geri ödeme: 200.501 lira
TEB
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.34
Aylık ödeme: 1680 lira
Toplam geri ödeme: 203.242 lira
Yapı Kredi
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.35
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam geri ödeme: 204.158 lira
QNB Finansbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.49
Aylık ödeme: 1794 lira
Toplam geri ödeme: 216.880 lira
HSBC
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.55
Aylık ödeme: 1840 lira
Toplam geri ödeme: 222.796 lira
KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Vatandaşların Eylül ayında ev almalarının en önemli nedeni kredi faiz oranlarında yaşanan artışın ardından oluşan fiyat düşmeleri oldu. Bundan sonraki dönemde kredi faiz oranlarının daha da artması durumunda ev fiyatlarında bir miktar daha düşme olabilir. Ancak kredi oranları düşerse ev fiyatları satış rakamlarına göre şekillenir.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.
Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.
Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.