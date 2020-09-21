Devlet maddi yardımlar konusunda oldukça geniş bir alanda ailelere desteklerde bulunuyor. Bu desteklerin bazıları kadın veya erkek ayrımı olmadan tüm vatandaşlara sağlanırken bazı destek ödemeleri ise sadece kadınlara yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 Avrodan 300 Avroya çıkarıldığını açıklamıştı. Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 Avro 2022 yılı için de 350 Avro olacağının mesajını verdi. Projeye www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabilmektedir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
DUL VE YETİM MAAŞI
Eşi veya babası vefat eden bir kadın devletten dul ve yetim maaşı almaya hak kazanır.
Bu maaş ödemesi kadının çalışmaya başladığı süreye kadar devam eder. Bunun yanında kadın evlendiğinde de bu maaş ödemesi keslir. Dul ve yetim maaşı sigortalı olarak vefat eden kişinin primlere bağlı olarak değişir.
AYLIK 2400 TL BAKICI YARDIMI
Devlet tarafından sağlanan desteklerin ilki bakıcı yardımı. Bu yardım Sosyal Güvenlik Kurumu ile Avrupa Birliği arasında imzalanan bir protokol kapsamında sağlanıyor.
Projeden yararlanmak için annelerin çalışıyor olması ve sigortası bulunması gerekiyor. Ayrıca 300 Euro olarak ödenen ve Türk Lirası ile 2400 TL olarak ödenen bu yardımlar için annelerin çocukları için bakıcı çalıştırmaları isteniyor. Ödemeler sadece Ankara, İstanbul ve İzmir için geçerli.
300 EURO AÇIKLAMASI
Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 Avro artırımlı (350 Avro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.
Projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler" dedi.
Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirtti. Bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 Avro 2022 yılı için de 350 Avro olacağının mesajını verdi.
Projeye www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabilmektedir.
ASGARİ ÜCRETLİ ANNELERE 7 BİN 325 TL DOĞUM İZNİ PARASI
Anne olmaya hazırlanan kadınlara devlet doğum izni sürecinde özel bir destek sağlar.
Doğum izni destek ödemeleri maaş tutarına göre belirlenir. En düşük ödeme asgari ücretli annelere yapılır. Ödemeler 8 hafta doğumdan önce 8 haftada doğumdan sonra olmak üzere 16 hafta için yapılır. En düşük ödeme 7 bin 325 TL
801 TL CENAZE YARDIMI
Sigortalı olarak çalışan eşi vefat eden bir kadın ve çocukları devletten cenaze yardımı alabilirler. Bu ödemeler 801 TL olarak yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılması gereken ödemeler ayrıca geriye dönük 5 yıllık süreç için alınabilir.
İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi yapılır. Bu ödemeler kurs ve programlara katılan annelere sağlanır.
DOĞUM PARASI 300 TL, 400 TL VE 600 TL
Doğum parası ödemesi ile bir anne 1300 TL'ye kadar devlet desteği alabilir.
Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk defa çocuk sahibi olan anneye 300 TL ödenir. Bu tarihten sorna ikinci çocuğunu doğuran anneye 400 TL bir ödeme daha yapılır Eğer çocuk sayısı 3 ve üzeri olursa destek tutarı 600 TL olarak yapılır.
EMZİRME PARASI 201 TL
Yeni doğum yapmış olan bir anneye sağlanan destek ödemelerinden bir tanesi de emzirme parası. Bu ödemeler halk arasında süt parası olarak bilinir ve 201 TL olarak yapılır.