Sosyal güvencesi olmayanlara devletten maaş desteği! 672 TL'lik aylık için şartlar...

SGK, Aile Bakanlığı, İŞKUR diğer devlet kurumları tarafından ödenen bu yardımların ortak amacı vatandaşların içerisinde bulundukları zor durumdan olabildiğinde en az şekilde etkilenmeleri. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına sağlanan bu yardım ödemelerinden bir tanesi de yaşlılık maaşı. Peki, devlet desteği nasıl alınır? Devlet tarafından yardım ödemeleri ne kadar? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
DEVLETTEN 672 TL MAAŞ ÖDEMESİ
Devlet tarafından tarafından sağlanan bu yardım ödemeleri arasında yer alan ve yaşlı vatandaşlara ödenen yardımlardan bir tanesi yaşlılık maaşı. Bu maaş 65 yaş üzerinde bulunan yaşlı vatandaşların sosyal güvenceleri olmamaları adına sağlanıyor. Yaşlılık maaşı ödemesinden faydalanmak için gerekli şartların başında ise yaş şartı ile gelir şartı bulunuyor.
Her ay düzenli yaşlılık maaşı almak isteyen vatandaşların öncelikle sosyal güvencelerinin olmaması gerekiyor. Bununla birlikte yaşlılık maaşı için başvuru yapacak olan vatandaşların kendisi ile eşinin ortalama geliri net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması isteniyor.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Yaşlılık maaşı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılıyor. Bu vakıflar kendi ilçenizde yer almakta olup genellikle kaymakamlıklar bünyesinde hizmet vermektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) başvuru yapan 65 yaşını doldurmuş yaşlı vatandaşlara öncelikle muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak gerçekleşirken kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmıyor.
DEVLETTEN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALABİLECEĞİNİZ DESTEKLER
Devlet tarafından sağlanan desteklerin çok büyük bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.
Bakanlık birimlerine yapılan yardım başvuruları sonunda vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda gıda yardımı, yakacak yardımı, nakit para yardımı gibi destekler sağlanıyor. Ancak bu ödemeleri almak için sağlanması gereken şartlar var.
Para Yardımı
Aile Bakanlığı sosyal güvencesi olmayan geliri düşük olan yada hiç bulunmayan yaşlı vatandaşlara aylık 672 TL yardım ödemesinde bulunur.
Gıda Yardımı
Gıda yardımı ise temel gıda ihtiyaç malzemelerinin aileye sağlanması şeklinde yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşlara düzenli gıda yardımı veriliyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.