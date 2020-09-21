Sosyal güvencesi olmayanlara devletten maaş desteği! 672 TL'lik aylık için şartlar...

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yaşlılık maaşı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılıyor. Bu vakıflar kendi ilçenizde yer almakta olup genellikle kaymakamlıklar bünyesinde hizmet vermektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) başvuru yapan 65 yaşını doldurmuş yaşlı vatandaşlara öncelikle muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak gerçekleşirken kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmıyor.

DEVLETTEN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALABİLECEĞİNİZ DESTEKLER

Devlet tarafından sağlanan desteklerin çok büyük bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.

Bakanlık birimlerine yapılan yardım başvuruları sonunda vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda gıda yardımı, yakacak yardımı, nakit para yardımı gibi destekler sağlanıyor. Ancak bu ödemeleri almak için sağlanması gereken şartlar var.