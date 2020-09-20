Korana virüs salgını nedeni ile ekonomide yaşanan dalgalanma döneminde en büyük maddi zorlukları alt gelir grubu vatandaşlar yaşamıştı. Bu anlamda 1000 TL yardım parası alamayan aileler için yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki 1000 TL TC kimlik noya göre PTT ödemesi nasıl alınır ve öğrenilir? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BAKAN SELÇUK DUYURDU: 2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK DAĞITILMAK ÜZERE VAKIFLARA AKTARILDI!
Konu hakkında açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgın sürecinde mart ayından bu yana vakıflarımıza gönderdiğimiz 715,2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar TL periyodik pay göndermiş olduk." ifadelerini kullandı.
1000 TL pandemi yardımı ödemesi için devlet olarak ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verdiklerini ve bu ailelere düzenli yardım yaptıklarını belirten Bakan Selçuk korana virüs salgını nedeni ile bakanlık olarak dönemsel muhtaçlık kriterlerini de dikkate aldıklarını söyledi. Bu kişilere de 1000 lira sosyal destek ödemesi yaptıklarını belirten Bakan Selçuk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödemelerin sürdüğünü dile getirdi.
DÖNEMSEL MUHTAÇLIK KRİTERİ NEDİR?
Korana virüs salgını nedeni ile işinden olanlar, geçici olarak gelir kaybı yaşayanlar, normalde yevmiyeli olarak çalışan ancak salgın nedeni ile büyük gelir kaybına uğrayan kişiler de dönemsel muhtaçlık kriteri kapsamında yardım programına dahil edildi.
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI
1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI
HAFTASONU NEDENİYLE KOŞULSUZ BAŞVURU EKRANI AÇIK
1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını Pazartesi yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü yapacaklar.
Ancak bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden haftasonları yani Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını T.C. numara şartı olamadan haftasonunda yapabilecekler.