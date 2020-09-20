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    • 27.09.2020 14:01
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    Ev eşyası yardımı başvuruları nasıl yapılır? 5.000 TL olarak...

    Ev eşyası yardımı başvuruları nasıl yapılır? 5.000 TL olarak ödenen ev eşyası yardımı için başvurular yalnızca ve yapılır. Gelir şartını sağlayan ve barınma alanında yardımına ihtiyaç duyan vatandaşlar kendi bulundukları ilçede ki kaymakamlıklara gidecekler. Burada sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaşacak olan vatandaşlar barınma yardımları için şahsen başvurularını iletecekler.

    Bakanlık 5.000 TL ödüyor

    Bilindiği üzere devlet başta Aile Bakanlığı olmak üzere çok sayı kurum ve alt birimi ile vatandaşlara her alanda özel destek ödemeleri sağlıyor.
    Devlet destekleri kapsamında çok sayıda ödeme vatandaşlara ulaştırılıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    DEVLETİN SAĞLADIĞI BARINMA YARDIMLARI

    Barınma Yardımları ihtiyaç sahibi olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımlardan birisidir. Barınma yardımları 4 ana başlıktan oluşmakta olup bizler bu yardımlar arasından eşya yardımını sizlerle paylaşıyoruz.

    * Betonarme Ev Yardım Desteği

    * Prefabrik Ev Yardım Desteği

    * Ev Bakım Onarım Tadilat Desteği

    * Eşya Yardım Parası.

    EŞYA YARDIM PARASI NEDİR? KİMLERE ÖDENİR?

    Eşya yardım parası; sağlıksız derecede kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşların yaşam alanlarının güzelleştirilmesi adına sağlanan destek ödemelerinden birisidir. Eşya yardım parası sadece maddi durumu kötü olan vatandaşlara ödenmekte olup bu ödemeler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor.

    Başvuru Şartları Nelerdir?

    Eşya yardım parası alacak olan vatandaşların Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru şartları iki aşamadan oluşuyor. Birincisi başvuruda bulunacak olan vatandaşların genel durumu ikincisi gelir şartı.

    * Aile Bakanlığı'nın belirlediği en önemli koşul hane gelir şartı. Aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olan vatandaşlar Eşya Yardım Desteği için başvuru yapabilirler. Bu şart kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması.
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