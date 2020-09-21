ASDEP mülakat sonuçları sorgula! ASDEP sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 ASDEP puanları nasıl?

Adaylar, sınav sonucuna itirazlarını 7 (yedi) gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak yapabilecek olup, itirazlar; bu sürenin bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sınav Komisyonunca incelendikten sonra sonucu adaya yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

İtirazların sonuçlanmasından itibaren kesinleşen başarı sıralaması ile tercih ve atamalara ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

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