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    • Ekonomi
    • 21.09.2020 13:01
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    • 21.09.2020 13:01
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    sorgula! nasıl öğrenilir? 2020 nasıl?

    Günlerdir merakla beklenen açıklandı. 2020 sorgulama yapmak isteyen adaylar sonuçlarla ilgili araştırma yapıyor. Tamamlanan ASDEP mülakatlarının ardından sözlü sınav sonuçları merakla bekleniyordu. Mülakatlar 28 Temmuz tarihinde sona ermişti. Kesinleşen başarı sıralaması ile tercih ve atamalara ilişkin ayrıca duyuru yapılacak. Peki, nasıl? İşte, 2020 ASDEP sonuçları sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    ASDEP mülakat sonuçları sorgula! ASDEP sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 ASDEP puanları nasıl?

    Temmuz ayında tamamlanan ASDEP mülakat sonuçları günlerce bekleniyordu. Personel alımı için başvuru yapan adaylar ASDEP sonuçları için araştırma yapıyordu. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve 2020 ASDEP mülakat sonuçları açıklandı. ASDEP sonuç sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilir ve sonuçları öğrenebilirsiniz.

    ASDEP SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

    15 Haziran 2020 - 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan ASDEP sözlü sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonucuna itirazlarını 7 (yedi) gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak yapabilecek olup, itirazlar; bu sürenin bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sınav Komisyonunca incelendikten sonra sonucu adaya yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

    İtirazların sonuçlanmasından itibaren kesinleşen başarı sıralaması ile tercih ve atamalara ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

    ASDEP MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ASDEP PUANLARI NASIL?

    20 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve özel şartları ilan edilen Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alım sınavı için başvurular 27/11/2019 – 06/12/2019 tarihleri arasında alınmış olup, yapılan inceleme sonucunda KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.

    Alanlara göre oluşan en düşük ve en yüksek puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

    ALAN

    EN YÜKSEK KPSS PUANI

    EN DÜŞÜK KPSS PUANI

    Çocuk Gelişimi

    82,9175

    74,1412

    Aile ve Tüketici Bilimleri

    82,5721

    62,6896

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

    90,9774

    80,6019

    Sosyoloji

    92,9172

    81,7012

    Psikoloji

    90,3522

    74,9984

    Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar

    91,8292

    80,1104
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