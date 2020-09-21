ASDEP mülakat sonuçları sorgula! ASDEP sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 ASDEP puanları nasıl?

Temmuz ayında tamamlanan ASDEP mülakat sonuçları günlerce bekleniyordu. Personel alımı için başvuru yapan adaylar ASDEP sonuçları için araştırma yapıyordu. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve 2020 ASDEP mülakat sonuçları açıklandı. ASDEP sonuç sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilir ve sonuçları öğrenebilirsiniz.
ASDEP SÖZLÜ SINAV DUYURUSU
15 Haziran 2020 - 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan ASDEP sözlü sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonucuna itirazlarını 7 (yedi) gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak yapabilecek olup, itirazlar; bu sürenin bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sınav Komisyonunca incelendikten sonra sonucu adaya yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.
İtirazların sonuçlanmasından itibaren kesinleşen başarı sıralaması ile tercih ve atamalara ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.
ASDEP PUANLARI NASIL?
20 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve özel şartları ilan edilen Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alım sınavı için başvurular 27/11/2019 – 06/12/2019 tarihleri arasında alınmış olup, yapılan inceleme sonucunda KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.
Alanlara göre oluşan en düşük ve en yüksek puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
ALAN
EN YÜKSEK KPSS PUANI
EN DÜŞÜK KPSS PUANI
Çocuk Gelişimi
82,9175
74,1412
Aile ve Tüketici Bilimleri
82,5721
62,6896
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
90,9774
80,6019
Sosyoloji
92,9172
81,7012
Psikoloji
90,3522
74,9984
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar
91,8292
80,1104