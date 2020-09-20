Herkese 8 maddi destek verilecek! Bu ay hemen alabilecek

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sağladığı sosyal destek ödemelerinin bir kısmı kalıcı yardımlar olup sadece ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ödenir. Bu ödemelerin bir bölümü ise geçici bir durumdan dolayı zorluk içerisinde bulunan vatandaşlara ödenir. Devlet, özellikle zor durumda olan, hasta, başkasının bakımına muhtaç, yoksul ya da kimsesi olmayan yaşlılara karşılıksız yardımda bulunuyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BİLİNMEYEN SOSYAL YARDIMLAŞMA DESTEKLERİ
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sağladığı sosyal destek ödemelerinin bir kısmı kalıcı yardımlar olup sadece ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ödenir. Bu ödemelerin bir bölümü ise geçici bir durumdan dolayı zorluk içerisinde bulunan vatandaşlara ödenir.
KAPIDA MAAŞ
Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor. Bunun için SGK'ya 'konutta maaş almak istiyorum' şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.
UCUZ KONUT
Emekli maaşı ve geliri aylık net 3200 lirayı geçmeyenler TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.
BEDAVA BAKIM
Devlet, bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesi ile çocuklarının bakmadığı 'yoksul' yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor. Bunun için 60 ve üzeri yaşta olunacak, hiçbir gelir olmayacak. Başvuru Aile Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor.
Evde Bakım Yardım Parası: Devlet tarafından engelli yakını olan ya da engelli olan bireylere 1519 TL yardım parası yapılırken, bu ay içerisinde (Temmuz) 1625 TL'ye yükseltildi.
637 TL AYLIK
Yaşlı ve maddi durumu kötü yaşlıya ayda bir 637 lira ödeme yapılıyor. Buna 65 yaş aylığı veya 2022 aylığı deniyor. Yaşlılık aylığı için ilçedeki kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılabilir. 65 yaş aylığı için kişinin kendisi ve eşinin geliri toplamı 1215 lirayı aşmamalı.
AKRABAYA 1384 LİRA
Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme aylık 1384 liraya çıktı. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Başvuru 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Bu maaş için hanedeki kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması şart. Bayram ikramiyeleri hesaba dahil değil