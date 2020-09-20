Herkese 8 maddi destek verilecek! Bu ay hemen alabilecek

BEDAVA BAKIM

Devlet, bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesi ile çocuklarının bakmadığı 'yoksul' yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor. Bunun için 60 ve üzeri yaşta olunacak, hiçbir gelir olmayacak. Başvuru Aile Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Evde Bakım Yardım Parası: Devlet tarafından engelli yakını olan ya da engelli olan bireylere 1519 TL yardım parası yapılırken, bu ay içerisinde (Temmuz) 1625 TL'ye yükseltildi.