Emeklilik için 5 fırsat!

Ne zaman emekli olurum sorusu en çok merak edilen soru. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Bazı durumlarda erken emekli imkanı sunuluyor. En büyük hayallerden biri emeklilik maaşı olanlar için, geçen süre, prim ve yaş şartlarıyla 5 önemli fırsatı biraraya getirdik.

Çocukların kazandırdığı bilinmiyor!

Emeklilik için birinci müjde çocuklar. Kadın çalışanlar çocukları üzerinden prim kazanma imkanı buluyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün tam olarak 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl emekli olabilir. Burada tek şart aranıyor borçlanacağı çocukların sigortalı bir işteyken dünyaya gelmesi.