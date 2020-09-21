Emekli olduktan sonra çalışma: Emeklilikten sonra çalışanların maaşları kesilir mi, hangi kesintiler olur?

KAMU EMEKLİLERİ DE SGDP'YE TABİDİR



Kamu emeklileri de 4/a ya da 4/b emeklileri gibi emekli olduktan sonra SGDP'ye tabi olarak özel sektörde 4/a kapsamında çalışabildikleri gibi ayrıca 4/b kapsamında yine SGDP'ye tabi olarak kendileri bir işyeri açarak çalışmaya devam edebilirler.

Bu şekilde çalışanların aylıkları kesilmemektedir.

Hangi statüden olursa olsun emekli olanların kamu kurumlarında çalışmaya başlaması 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz. Yani yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarda emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayacak kişilerin emekli aylıkları kesilmekte olup bunlar SGDP'ye dahil olarak çalışamazlar.