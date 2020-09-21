Kısmi emeklilik geldi! 10 yıl boyunca çalışanlar 51 yaşından önce emekli olacak… İşe yeni giren nasıl erken emekli olabilir?

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. 5...780126 Nolu SMS

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.

55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.

■ İşe giriş 12.04.2005, yüzde 43 engelliyim. 4255 gün primim var. A.Ş.

İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak ancak 20 yıl şartınız 2025'te dolacağından emekli olacağınız tarih 12.04.2025 olacaktır.

■ Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5000 günüm var. Ş. KARA

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 55 yaşınız 2028'de dolacağından, emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.

Prim gün sayınızı tamamlayarak doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2028'de emekli olabilirsiniz. Askerliği borçlanmazsanız 2029'da emekli olursunuz.

■ 01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? K.Y.

1987'de işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Emekli olup kendilerine aylık bağlanması için bu 3 şartın oluşması gerekir. Ayrıca askerliği 1987'den önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.

■ Doğum tarihim 10 Şubat 1972, işe başlama tarihim 1 Temmuz 1994. 3 ay çalıştım. Tekrar çalışmaya 1999'da başladım. Askerliği 1992'de yaptım.

6000 güne yakın primim var. Halen özel sektörde çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Telat A.

Emekliliğinizi 1994 yılındaki ilk işe başlangıcınıza göre hesaplayacağız.

Bu girişe göre, 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve 5750 prim gün şartlarınız tamamlanmış ancak 55 yaşınız 2027 yılında dolacak.

Bu durumda emekli olacağınız tarih 10 Şubat 2027 olacaktır. Ancak askerliğin 1.5 ayını borçlanıp öderseniz 54 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda 10 Şubat 2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.

■ 01.12.1979 doğumluyum, Bağ-Kur başlangıcım 01.05.2003 ve aralıksız yatırıyorum. Daha ne kadar yatırmam gerek? Ç. KOÇ

İşe girişinize göre Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaş ile tam, 5400 prim gün ve 62 yaş ile de kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Son 3.5 yıl SSK'lı çalışmak kaydı ile SSK'dan, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim gün ile kısmi, 60 yaş ve 7000 gün ile tam emeklilik şartlarına tabisiniz.