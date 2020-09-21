Kısmi emeklilik geldi! 10 yıl boyunca çalışanlar 51 yaşından önce emekli olacak… İşe yeni giren nasıl erken emekli olabilir?

Sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler emekliliği zorlaştırsa da bazı durumlarda erken emekli olabilmek mümkün. Erken emekli olabilmek için de en önemli faktör ilk sigortaya giriş tarihi. Peki, 12.5 yılla emeklilik mümkün mü? İşe yeni giren nasıl erken emekli olabilir? Bazı çalışanlar 3600 gün ve 15 yıl hizmet süresiyle emekli olabiliyor. SSK emeklilik hesaplama, Bağkur emeklilik hesaplama işlemleri esnasında, iki türlü emeklilik hesaplama işlemi ile karşılaşmaktayız. Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
12,5 YILLA ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?
Sosyal güvenlik sisteminde son yıllarda yapılan düzenlemeler emekli olmayı güçleştirdi. Emeklilik için hem yaş şartı hem de ödenmesi gereken prim gün sayısı yükseldi. Ancak bazı koşullar yaştan dolayı erken emeklilik imkanı tanıyor. Buna göre ilk sigortaya giriş tarihi önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında ilk defa işe giren erkekler, kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 günle (12.5 yıl) ile emekli olabiliyor.
12,5 YILLA EMEKLİLİK FIRSATI
12.5 yılla emeklilik, 3600 günü kaçıranlar için güzel bir fırsat. 12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekiyor. Bu durumdaki erkek sigortalılar, yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor. Yani genelde 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar için geçerli olan erken emeklilik hakkı, bu tarihten sonra işe başlayanları da kapsıyor.
KADINLARDA EMEKLİLİK ŞARTLARI
9 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında işe giren kadınların, kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış olması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısına ulaşması gerekiyor. Özetlersek, erkeklerin 60 yaşını, kadınların ise 58 yaşını doldurması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim ödemek şartlarıyla kısmi emeklilikleri olabiliyor.
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SÜRE NEDİR?
1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için tam emeklilikte prim gün sayısı 7200'e yani 20 yıla çıkıyor. Tam emeklilikte ilk defa 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036'ya kadar 60, 2044 yılında ise 65'e ulaşıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048'de de 65'e çıkıyor. Kısmi emeklilik için gereken prim de Mayıs 2008'den sonra 5400 güne yükseliyor. Burada 25 yıllık sigorta şartı da devreye giriyor. Yani 15 yıl aralıksız sigortalı çalışmak, emeklilik primi için yetiyor. Ama ilk sigortaya girilen tarihten sonra 25 yılın geçmesi gerekiyor.
BAĞKUR'DAN EMEKLİ OLMAK YAŞ FAKTÖRÜ
8 Eylül 1999 tarihinden önce Bağkur girişi bulunanlar yaştan emeklilik için 5400 gün ve 56 yaşı, erkekler de 5400 gün ve 58 yaşı tamamlamalı. 8 Eylül 1999 tarihi ve sonrası ile 30 Nisan 2008 tarihinden önce Bağkur girişi bulunan kadınlar 5400 gün 60 yaşı erkekler de 5400 gün 62 yaşı tamamlamalı. Ilk defa 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağkurlu olan kadının yaştan emeklilik için 5400 gün 61 yaşı; erkeklerin ise 5400 gün 63 yaşı tamamlamaları şart. 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağkurlu olan kadın ve erkekler için emeklilikte kademeli geçiş uygulanıyor.
KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?
SSK emeklilik hesaplamalarında Kısmi Emeklilikten faydalanabilir miyim? Bağkur Emeklilik Hesaplamalarında Kısmi Emeklilik var mıdır?
Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır. SGK hizmet dökümü bilgilerinde yer alan ilk defa işe giriş tarihiniz emeklilik hesaplama işlemlerinde önemli rol oynamaktadır. İşe giriş tarihinize göre emeklilik hesaplama işlemleri yapılır ve emeklilik için gerekli
Emeklilik İçin Gerekli Yaş Şartı,
Emeklilik İçin Gerekli Sigortalılık Süresi,
Emeklilik İçin Gerekli Sigorta Prim Günü Sayısı,
Ortaya çıkarak emeklilik hesaplama işlemleri yapılmaktadır.
Emeklilik hesaplama işlemlerinde ilk önce normal emeklilik de dediğimiz halk arasında tam emeklilik olarak bilinen emeklilik hesaplanır. Emeklilik hesaplaması sonrasında, SİGORTALININ İŞE GİRİŞ TARİHİ değişkenlik göstererek,
Normal emeklilik için gerekli şartların bir kısmını tamamlayan fakat YAŞ ŞARTINI tamamlayamayan sigortalıların daha az prim günü sayısı ve sigortalılık süresi ile emeklilik yolunu tercih etmeleridir.
Örneğin Kamuoyunda daha çok 15 yıl 3600 gün dediğimiz olgu ile emekli olacak vatandaşlarımız aslında Kısmi Emeklilik hakkını kullanmaktadır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
■ İşe giriş 12.04.2005, yüzde 43 engelliyim. 4255 gün primim var. A.Ş.
İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak ancak 20 yıl şartınız 2025'te dolacağından emekli olacağınız tarih 12.04.2025 olacaktır.
■ Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5000 günüm var. Ş. KARA
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 55 yaşınız 2028'de dolacağından, emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.
Prim gün sayınızı tamamlayarak doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2028'de emekli olabilirsiniz. Askerliği borçlanmazsanız 2029'da emekli olursunuz.
■ 01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? K.Y.
1987'de işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Emekli olup kendilerine aylık bağlanması için bu 3 şartın oluşması gerekir. Ayrıca askerliği 1987'den önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.
■ Doğum tarihim 10 Şubat 1972, işe başlama tarihim 1 Temmuz 1994. 3 ay çalıştım. Tekrar çalışmaya 1999'da başladım. Askerliği 1992'de yaptım.
6000 güne yakın primim var. Halen özel sektörde çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Telat A.
Emekliliğinizi 1994 yılındaki ilk işe başlangıcınıza göre hesaplayacağız.
Bu girişe göre, 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve 5750 prim gün şartlarınız tamamlanmış ancak 55 yaşınız 2027 yılında dolacak.
Bu durumda emekli olacağınız tarih 10 Şubat 2027 olacaktır. Ancak askerliğin 1.5 ayını borçlanıp öderseniz 54 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda 10 Şubat 2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 01.12.1979 doğumluyum, Bağ-Kur başlangıcım 01.05.2003 ve aralıksız yatırıyorum. Daha ne kadar yatırmam gerek? Ç. KOÇ
İşe girişinize göre Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaş ile tam, 5400 prim gün ve 62 yaş ile de kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Son 3.5 yıl SSK'lı çalışmak kaydı ile SSK'dan, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim gün ile kısmi, 60 yaş ve 7000 gün ile tam emeklilik şartlarına tabisiniz.