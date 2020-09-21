ASGARİ ÜCRETLİ ANNELERE 7 BİN 325 TL DOĞUM İZNİ PARASI

Anne olmaya hazırlanan kadınlara devlet doğum izni sürecinde özel bir destek sağlar.

Doğum izni destek ödemeleri maaş tutarına göre belirlenir. En düşük ödeme asgari ücretli annelere yapılır. Ödemeler 8 hafta doğumdan önce 8 haftada doğumdan sonra olmak üzere 16 hafta için yapılır. En düşük ödeme 7 bin 325 TL

801 TL CENAZE YARDIMI

Sigortalı olarak çalışan eşi vefat eden bir kadın ve çocukları devletten cenaze yardımı alabilirler. Bu ödemeler 801 TL olarak yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılması gereken ödemeler ayrıca geriye dönük 5 yıllık süreç için alınabilir.